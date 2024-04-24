Кремль уверен в решении проблемы с Turkish Airlines
14:00 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проблему с отказами россиянам в перелетах на рейсах авиакомпании Turkish Airlines («Турецких авиалиний») в Латинскую Америку удастся решить благодаря дружественным отношениям между Москвой и Анкарой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь, не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство, которое неустанно ставит этот вопрос, говорит о неприемлемости такой ситуации для нас и для российских граждан, конечно», — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что у РФ с Турцией «очень конструктивные и дружественные отношения». «И мы будем использовать эти отношения, с тем чтобы решать те проблемы, которые, к сожалению, неизбежно возникают. Мы убеждены, что дружественный характер наших отношений позволяет нам рассчитывать на урегулирование всех подобных вопросов», — сказал Песков.
НОВОСТИ
- 14:32 24.04.2024
- Милитаризация экономики Великобритании является «камуфляжем» трудностей — Песков
- 14:12 24.04.2024
- Победа России на Украине изменит ход истории в Европе — фон дер Ляйен
- 13:32 24.04.2024
- Подразделения ВС РФ ежедневно освобождают серьезные участки в зоне СВО — Алаудинов
- 13:20 24.04.2024
- РФ не меняет позиции по «санитарной зоне» на Украине для защиты от ракет — Песков
- 13:05 24.04.2024
- В ВСУ признали, что взрывы в Одессе произошли в месте хранения военной техники
- 13:00 24.04.2024
- Через сайт госуслуг стало возможным подать жалобу в прокуратуру РФ
- 12:32 24.04.2024
- США дали понять Европе, что не могут бесконечно выписывать чеки для Киева — сенатор
- 12:20 24.04.2024
- Краснов предложил закрепить обязанность застройщиков жилья создавать парковочные места
- 12:05 24.04.2024
- Весь газ из РФ в Европу пойдет через Турцию, если Киев не продлит договор — компания TBNG
- 12:00 24.04.2024
- ПВО в ночь на среду сбила несколько воздушных целей над Мариуполем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать