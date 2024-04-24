Кремль уверен в решении проблемы с Turkish Airlines

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблему с отказами россиянам в перелетах на рейсах авиакомпании Turkish Airlines («Турецких авиалиний») в Латинскую Америку удастся решить благодаря дружественным отношениям между Москвой и Анкарой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь, не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство, которое неустанно ставит этот вопрос, говорит о неприемлемости такой ситуации для нас и для российских граждан, конечно», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что у РФ с Турцией «очень конструктивные и дружественные отношения». «И мы будем использовать эти отношения, с тем чтобы решать те проблемы, которые, к сожалению, неизбежно возникают. Мы убеждены, что дружественный характер наших отношений позволяет нам рассчитывать на урегулирование всех подобных вопросов», — сказал Песков.