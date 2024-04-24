Польская армия абсолютно не готова к вооруженному конфликту — депутат Сейма

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша и ее вооруженные силы абсолютно не готовы к гипотетическому военному конфликту в связи с низким производством боеприпасов в стране. Такое мнение выразил в эфире радиостанции Radio Zet депутат Сейма (нижней палаты польского парламента) от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Менцен.

«Мы полностью не готовы к конфликту на настоящий момент», — отметил политик. По его словам, Польша производит только 30 тыс. артиллерийских боеприпасов в год, в то время как «Россия ежедневно использует 10 тыс. боеприпасов». Оппозиционный депутат также раскритиковал решения нынешних польских властей в области оборонных закупок, отметив, что «они приобретают ужасно дорогие вещи, по типу [американских истребителей] F-35, которые поступят на вооружение [польской армии] только через несколько лет».