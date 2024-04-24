0
0
96
НОВОСТИ

Польская армия абсолютно не готова к вооруженному конфликту — депутат Сейма

15:00 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша и ее вооруженные силы абсолютно не готовы к гипотетическому военному конфликту в связи с низким производством боеприпасов в стране. Такое мнение выразил в эфире радиостанции Radio Zet депутат Сейма (нижней палаты польского парламента) от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Менцен.

«Мы полностью не готовы к конфликту на настоящий момент», — отметил политик. По его словам, Польша производит только 30 тыс. артиллерийских боеприпасов в год, в то время как «Россия ежедневно использует 10 тыс. боеприпасов». Оппозиционный депутат также раскритиковал решения нынешних польских властей в области оборонных закупок, отметив, что «они приобретают ужасно дорогие вещи, по типу [американских истребителей] F-35, которые поступят на вооружение [польской армии] только через несколько лет».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 24.04.2024
Сумма выплат пострадавшим от паводка в Оренбургской области превысила 1 млрд рублей — МЧС
0
62
15:12 24.04.2024
Роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить — Песков
0
112
14:55 24.04.2024
СБУ задержала наместника Святогорской лавры
0
139
14:32 24.04.2024
Милитаризация экономики Великобритании является «камуфляжем» трудностей — Песков
0
183
14:12 24.04.2024
Победа России на Украине изменит ход истории в Европе — фон дер Ляйен
0
201
14:00 24.04.2024
Кремль уверен в решении проблемы с Turkish Airlines
0
200
13:32 24.04.2024
Подразделения ВС РФ ежедневно освобождают серьезные участки в зоне СВО — Алаудинов
0
262
13:20 24.04.2024
РФ не меняет позиции по «санитарной зоне» на Украине для защиты от ракет — Песков
0
251
13:05 24.04.2024
В ВСУ признали, что взрывы в Одессе произошли в месте хранения военной техники
0
276
13:00 24.04.2024
Через сайт госуслуг стало возможным подать жалобу в прокуратуру РФ
0
246

Возврат к списку