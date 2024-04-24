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НОВОСТИ

Ракеты ATACMS уже были тайно поставлены Америкой Украине - СМИ

20:12 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов поставили Украине без публичных объявлений тактические баллистические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

По его словам, поставка была проведена втайне в последние недели. Утверждается, что Украина впервые применила ATACMS против российской цели рано утром 17 апреля.

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