Ракеты ATACMS уже были тайно поставлены Америкой Украине - СМИ

20:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов поставили Украине без публичных объявлений тактические баллистические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

По его словам, поставка была проведена втайне в последние недели. Утверждается, что Украина впервые применила ATACMS против российской цели рано утром 17 апреля.