На Украине более 90% компаний заявили о дефиците кадров
10:05 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
74% украинских компаний сегодня испытывают дефицит необходимых специалистов, еще 17% представителей бизнеса на Украине сталкиваются с этой проблемой частично, это связано в том числе с мобилизацией в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Европейской бизнес-ассоциации.
Согласно приведенной статистике, лишь 7% опрошенных заявили, что не сталкиваются с дефицитом кадров. Ассоциация указывает, что еще осенью 2023 года доля сталкивающихся с нехваткой специалистов компаний составляла 55%.
По мнению экспертов, к такому состоянию рынка привел ряд проблем, среди которых мобилизация, отток квалифицированных кадров за рубеж, низкие зарплаты, усталость и выгорание работников.
Участники опроса среди вакансий, на которые труднее всего найти специалистов, назвали сотрудников со знанием английского языка, менеджеров среднего и высшего звена, IT-специалистов, инженеров и др.
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