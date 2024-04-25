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ВСУ используют французские гаубицы для обстрела ДНР — военкор из Франции

11:32 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали полученные ими французские буксируемые 155-мм гаубицы TRF1 для нанесения ударов по мирным жителям Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщила ТАСС работающая в Донбассе независимый военный корреспондент из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters, выпускница программы «Мастерская новых медиа» Кристель Нэан.

«Мы знаем, что ВСУ, в том числе, вероятно, запрещенный „Азов“ (формирование признано террористической организацией и запрещено в РФ — прим. ТАСС), использовал 155-мм гаубицы TRF1 для обстрела мирных жителей Донецка и Макеевки», — сказала она, добавив, что в результате тех обстрелов погибли дети.

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