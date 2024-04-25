Россия в ходе СВО «добьется своего» — Песков
14:12 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США поставляют Украине все более дальнобойные вооружения, но это не изменит ход специальной военной операции (СВО), а лишь доставит больше проблем самому Киеву, Москва же добьется своего, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции, мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине», — отметил представитель Кремля, комментируя поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS.
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