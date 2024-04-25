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НОВОСТИ

В Кривом Роге раздались взрывы

15:12 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Других подробностей не приводится.

В настоящее время в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

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