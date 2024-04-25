В Кривом Роге раздались взрывы
15:12 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
Других подробностей не приводится.
В настоящее время в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
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