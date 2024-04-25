Средства ПВО РФ за сутки сбили 200 украинских беспилотников
17:00 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 200 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 200 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.
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