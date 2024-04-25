0
0
103
НОВОСТИ

Средства ПВО РФ за сутки сбили 200 украинских беспилотников

17:00 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 200 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 200 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:47 25.04.2024
Экономические власти РФ считают, что рынок ипотеки «перегрет» и влияет на инфляцию — Путин
0
79
17:12 25.04.2024
Более половины американцев поддерживают массовую депортацию нелегальных мигрантов из США
0
143
16:32 25.04.2024
Дефицит кадров в РФ нельзя покрыть за счет трудовой миграции, нужны другие подходы — Путин
0
211
16:12 25.04.2024
Европарламент призвал ЕС не признавать итоги президентских выборов в РФ
0
251
16:00 25.04.2024
США передали Киеву в марте более 100 ракет ATACMS увеличенной дальности — NYT
0
244
15:50 25.04.2024
Сбер объявил о старте международного детского конкурса AI Challenge
0
209
15:32 25.04.2024
Европа должна показать, что не является вассалом США — Макрон
0
250
15:12 25.04.2024
В Кривом Роге раздались взрывы
0
259
15:00 25.04.2024
Запрещенный в РФ «Русский добровольческий корпус» готовят США — Лукашенко
0
272
14:35 25.04.2024
Cбер начал прием заявок на блокчейн-хакатон DeFi Hack 2024
0
280

Возврат к списку