Концентрация западных войск у границ РФ и Белоруссии достигла пика — СБ Белоруссии

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка западных войск, сосредоточенных у границ России и Белоруссии, сейчас стала максимальной за последние 20 лет, заявил ТАСС первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко на полях международной встречи по безопасности.

«Концентрация войск, которые сегодня находятся на западной границе Белоруссии и границе Российской Федерации, за последние 20 лет — самая массовая и самая масштабная», — указал он.

Более того, продолжил Муравейко, это не войска сопредельных с Россией и Белоруссией стран. «Это не прибалты и не поляки. Это воинские формирования блока НАТО, это американские батальоны, которые располагаются, например, на полигоне Пабрады (в Литве — прим. ТАСС) в 15 километрах от нашей государственной границы. И он там не один, их там несколько», — подчеркнул он.