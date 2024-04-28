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Почти 700 автомобилей ждут проезда через Крымский мост - СМИ

10:20 28.04.2024 Источник: Интерфакс

Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту утром в воскресенье ожидают около 700 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"10:00. В очереди со стороны Тамани находится 605 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 93 транспортных средства", - говорится в сообщении. Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается более чем в два часа.

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