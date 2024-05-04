ХАМАС готов пойти на полное прекращение огня - СМИ
20:30 04.05.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ХАМАС заявил о готовности к сделке с Израилем о полном прекращении огня. Однако урегулирование данного вопроса пройдёт в несколько этапов, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официальный источник из палестинского движения.
При этом о конкретных шагах к перемирию ничего не говорится. Сегодня делегация ХАМАС отправилась в Каир на переговоры с Израилем.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Тель-Авив дал палестинскому движению неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа. "Говорит Москва"
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