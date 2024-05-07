Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок

12:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок. Об этом объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин после того, как Путин принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.