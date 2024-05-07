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Польская экономика не готова к вступлению страны в еврозону — Минфин

13:20 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика Польши не готова к тому, чтобы страна отказалась от национальной валюты в пользу евро. Об этом заявил министр финансов республики Анджей Доманьский в интервью телеканалу TVP Info.

«Как экономист я должен сказать четко — в настоящий момент польская экономика не готова принять евро», — отметил министр. Он также обвинил оппозицию во главе с партией «Право и справедливость» (ПиС) в использовании этой тематики для манипулирования общественным мнением.

Политики ПиС неоднократно обвиняли нынешние власти страны в намерении отказаться от использования национальной валюты в пользу евро в связи с их критикой в адрес главы Национального банка Польши Адама Глапиньского.

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