БПЛА упал ночью на предприятие в Калужской области, возникший пожар ликвидирован

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ночью произошел пожар на территории предприятия в Дзержинском районе Калужской области после падения БПЛА, на данный момент возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия», — написал он в своем телеграм-канале.