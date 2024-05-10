БПЛА упал ночью на предприятие в Калужской области, возникший пожар ликвидирован
09:00 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ночью произошел пожар на территории предприятия в Дзержинском районе Калужской области после падения БПЛА, на данный момент возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия», — написал он в своем телеграм-канале.
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