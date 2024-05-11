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НОВОСТИ

Переговоры между Арменией и Азербайджаном по проекту Двустороннего соглашения будут продолжены - сообщение

13:45 11.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян по итогам встречи в Алма-Ате договорились продолжить переговоры по вопросам, где у сторон остаются разногласия. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

«Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Стороны договорились продолжить переговоры по остающимся открытыми вопросам, по которым все еще существуют разногласия», — говорится в сообщении.

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