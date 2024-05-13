Около 60% территории РФ все еще покрыто снегом - Вильфанд

18:40 Источник: Интерфакс

Снежный покров сохраняется на 60% территории России, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас 60% территории России покрыто снегом, никуда от этого не деться. Холодно", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что снег еще сохранился на территории европейской части страны - в Северо-Западном федеральном округе - где отмечаются сугробы до 40-60 см.