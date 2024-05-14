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Установлена вся группа украинцев, прикрывавших взрыв «Северных потоков» — Деркач

13:05 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личности всех украинцев, участвовавших в прикрытии диверсии на «Северных потоках», установлены. Об этом заявил украинский политик, общественный деятель Андрей Деркач.

В интервью БелТА, размещенному на YouTube-канале агентства, он напомнил, что Генеральная прокуратура России ранее направила США, Германии, Франции и Кипру запросы и обращения группы депутатов Государственной думы об организации со стороны США и других западных стран терактов против РФ, в частности подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Мы установили практически всю группу. Например, Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж. Это сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич — офицер седьмого управления контрразведки СБУ. Там у них всегда все путается — из СБУ уходят в ГУР и наоборот. Дальше Варава Олег Юрьевич. Руслан Руденко — бывший заместитель мэра Белой Церкви. Это интересная женщина — Ситало Марина Александровна, женщина 50 лет, один из лучших технодайверов Украины», — рассказал он.

Украинские участники подрыва «Северных потоков» проходили подготовку на Украине и в Румынии, также сообщил Деркач.

В интервью БелТА, размещенном на YouTube-канале агентства, он рассказал, что «их готовили долгий промежуток времени, в том числе на территории Житомирской области». «Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии, рядом с натовской базой Мангалиа. Они тренировались на „Южных потоках“, арендовали большую яхту, а потом их перевезли в Польшу. Была подготовлена более мелкая яхта „Андромеда“. Про нее и писали западные издания», — напомнил Деркач.

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