Установлена вся группа украинцев, прикрывавших взрыв «Северных потоков» — Деркач
13:05 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Личности всех украинцев, участвовавших в прикрытии диверсии на «Северных потоках», установлены. Об этом заявил украинский политик, общественный деятель Андрей Деркач.
В интервью БелТА, размещенному на YouTube-канале агентства, он напомнил, что Генеральная прокуратура России ранее направила США, Германии, Франции и Кипру запросы и обращения группы депутатов Государственной думы об организации со стороны США и других западных стран терактов против РФ, в частности подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
«Мы установили практически всю группу. Например, Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж. Это сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич — офицер седьмого управления контрразведки СБУ. Там у них всегда все путается — из СБУ уходят в ГУР и наоборот. Дальше Варава Олег Юрьевич. Руслан Руденко — бывший заместитель мэра Белой Церкви. Это интересная женщина — Ситало Марина Александровна, женщина 50 лет, один из лучших технодайверов Украины», — рассказал он.
Украинские участники подрыва «Северных потоков» проходили подготовку на Украине и в Румынии, также сообщил Деркач.
В интервью БелТА, размещенном на YouTube-канале агентства, он рассказал, что «их готовили долгий промежуток времени, в том числе на территории Житомирской области». «Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии, рядом с натовской базой Мангалиа. Они тренировались на „Южных потоках“, арендовали большую яхту, а потом их перевезли в Польшу. Была подготовлена более мелкая яхта „Андромеда“. Про нее и писали западные издания», — напомнил Деркач.
НОВОСТИ
- 14:12 14.05.2024
- Адмирал Евменов назначен начальником Военно-морской академии — источник
- 14:00 14.05.2024
- Расходы на здравоохранение в 2024 году составляют 3,7% ВВП — Мурашко
- 13:44 14.05.2024
- Прибыль Сбера в апреле превысила 131 миллиард рублей
- 13:20 14.05.2024
- Польша намерена голосовать против миграционного пакта ЕС — министр
- 13:00 14.05.2024
- Патрушев в качестве помощника президента будет курировать кораблестроение — Песков
- 12:32 14.05.2024
- Почти 70% очистных сооружений на Волге соответствуют нормам — Козлов
- 12:20 14.05.2024
- Западная и северная части Волчанска контролируются силами РФ, идут уличные бои — Ганчев
- 12:05 14.05.2024
- Польша не сможет передать Украине системы Patriot — Дуда
- 12:00 14.05.2024
- Руководство ВСУ покинуло Купянск, оставив подразделения прикрытия — Водолацкий
- 11:32 14.05.2024
- ЕС рискует стать жертвой конкуренции Китая и США, предупредил Боррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать