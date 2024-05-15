Средства ПВО уничтожили 10 ракет ATACMS над Крымским полуостровом
09:20 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Крымским полуостровом 10 ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французских управляемых авиабомб Hammer, американских противорадиолокационных ракет HARM, крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — сказали там.
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