Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию — СМИ
09:32 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Испанию и Португалию «из-за серьезной внутренней ситуации на Украине». Об этом сообщил телеканал CNN Portugal.
По его данным, Киев сталкивается со сложной обстановкой на нескольких участках линии фронта, в частности в Харьковской области, что делает нецелесообразным выезд украинской делегации за границу.
Королевский двор Испании, в свою очередь, проинформировал об отмене запланированной на 17 мая встречи монарха Филиппа VI с Зеленским.
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