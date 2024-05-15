Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию — СМИ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Испанию и Португалию «из-за серьезной внутренней ситуации на Украине». Об этом сообщил телеканал CNN Portugal.

По его данным, Киев сталкивается со сложной обстановкой на нескольких участках линии фронта, в частности в Харьковской области, что делает нецелесообразным выезд украинской делегации за границу.

Королевский двор Испании, в свою очередь, проинформировал об отмене запланированной на 17 мая встречи монарха Филиппа VI с Зеленским.