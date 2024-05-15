Поток выезжающих в Польшу украинцев увеличивается, сообщили в погранслужбе

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная пограничная служба Украины информировала, что в последние дни на границе с Польшей увеличился поток выезжающих украинцев.

«Увеличился поток лиц и транспорта на украинско-польской границе на выезд с Украины. В последние дни количество пропущенных через украинско-польскую границу ежесуточно составляет около 25 тыс. человек и более 5 тыс. единиц транспорта», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что скопление транспорта наблюдается перед пунктами пропуска «Краковец», «Рава-Русская», «Устилуг» и «Шегини».