Премьер Словакии, предположительно, ранен в грудь и живот — СМИ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил около трех ранений в результате стрельбы после заседания правительства, которое состоялось в словацком городе Гандлова. Как сообщила газета Plus jeden deň, Фицо ранен, предположительно, в конечность, грудь и живот.

По данным издания, очевидцы слышали около 4-5 выстрелов.