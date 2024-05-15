Премьер Словакии, предположительно, ранен в грудь и живот — СМИ
17:12 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил около трех ранений в результате стрельбы после заседания правительства, которое состоялось в словацком городе Гандлова. Как сообщила газета Plus jeden deň, Фицо ранен, предположительно, в конечность, грудь и живот.
По данным издания, очевидцы слышали около 4-5 выстрелов.
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