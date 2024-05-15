Медикам удалось стабилизировать состояние раненого премьера Словакии - СМИ

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, стабильное, он общается с врачами. Об этом сообщил телеканал ТА3.

Этот факт, согласно телеканалу, дает надежду, что Фицо, получивший тяжелые ранения, поправится после покушения. Телеканал ожидает официальной информации о том, как прошла операция.