Медикам удалось стабилизировать состояние раненого премьера Словакии - СМИ
21:15 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, стабильное, он общается с врачами. Об этом сообщил телеканал ТА3.
Этот факт, согласно телеканалу, дает надежду, что Фицо, получивший тяжелые ранения, поправится после покушения. Телеканал ожидает официальной информации о том, как прошла операция.
НОВОСТИ
- 21:55 15.05.2024
- ВСУ отправляют на фронт в Харьковской области полицейских и служащих учебных частей - СМИ
- 19:40 15.05.2024
- Путин подписал законы, касающиеся иноагентов
- 19:20 15.05.2024
- Покушение на Фицо Путин назвал чудовищным преступлением, не имеющим оправданий
- 18:35 15.05.2024
- Америка сейчас не рассматривает идею соглашения с КНР по неприменению первыми ядерного оружия - Госдеп
- 18:23 15.05.2024
- Совершивший покушение на премьера Словакии задержан
- 17:40 15.05.2024
- Трамп согласился на дебаты с Байденом в предложенные им даты
- 17:12 15.05.2024
- Премьер Словакии, предположительно, ранен в грудь и живот — СМИ
- 17:00 15.05.2024
- Президент назначил командующих четырех военных округов
- 16:34 15.05.2024
- Премьер Словакии ранен в городе Гандлова — вице-спикер парламента
- 16:12 15.05.2024
- Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать