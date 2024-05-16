С государственным визитом в Китай прибыл президент РФ Владимир Путин
23:35 15.05.2024 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания на пост президента России. Его помощник Юрий Ушаков на брифинге в Москве отметил, что президент РФ едет в Китай с визитом через десять дней после официального вступления в должность, как и председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший Россию ровно через десять дней после своего переизбрания в 2023 году.
В интервью информационному агентству Синьхуа Путин объяснил свой выбор так: "Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнёрства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента Российской Федерации".
В ходе государственного визита президент России посетит два города - Пекин и Харбин. В столице Китая 16 мая состоятся переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе, где будут обсуждаться наиболее важные и чувствительные вопросы, и широком, будет также важное общение лидеров "тет-а-тет" за чаем и в формате "1+4".
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