0
0
0
НОВОСТИ

С государственным визитом в Китай прибыл президент РФ Владимир Путин

23:35 15.05.2024 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания на пост президента России. Его помощник Юрий Ушаков на брифинге в Москве отметил, что президент РФ едет в Китай с визитом через десять дней после официального вступления в должность, как и председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший Россию ровно через десять дней после своего переизбрания в 2023 году.

В интервью информационному агентству Синьхуа Путин объяснил свой выбор так: "Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнёрства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента Российской Федерации".

В ходе государственного визита президент России посетит два города - Пекин и Харбин. В столице Китая 16 мая состоятся переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе, где будут обсуждаться наиболее важные и чувствительные вопросы, и широком, будет также важное общение лидеров "тет-а-тет" за чаем и в формате "1+4".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:55 15.05.2024
ВСУ отправляют на фронт в Харьковской области полицейских и служащих учебных частей - СМИ
0
232
21:15 15.05.2024
Медикам удалось стабилизировать состояние раненого премьера Словакии - СМИ
0
287
19:40 15.05.2024
Путин подписал законы, касающиеся иноагентов
0
378
19:20 15.05.2024
Покушение на Фицо Путин назвал чудовищным преступлением, не имеющим оправданий
0
370
18:35 15.05.2024
Америка сейчас не рассматривает идею соглашения с КНР по неприменению первыми ядерного оружия - Госдеп
0
428
18:23 15.05.2024
Совершивший покушение на премьера Словакии задержан
0
441
17:40 15.05.2024
Трамп согласился на дебаты с Байденом в предложенные им даты
0
444
17:12 15.05.2024
Премьер Словакии, предположительно, ранен в грудь и живот — СМИ
0
502
17:00 15.05.2024
Президент назначил командующих четырех военных округов
0
552
16:34 15.05.2024
Премьер Словакии ранен в городе Гандлова — вице-спикер парламента
0
557

Возврат к списку