В Одессе произошло несколько взрывов
17:00 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два новых взрыва произошли в Одессе на юге Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов. «Два взрыва в городе», — написал он в своем телеграм-канале, не приведя подробностей.
Около часа назад мэр также сообщил о взрыве.
В настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога.
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