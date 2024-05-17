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НОВОСТИ

В Одессе произошло несколько взрывов

17:00 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два новых взрыва произошли в Одессе на юге Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов. «Два взрыва в городе», — написал он в своем телеграм-канале, не приведя подробностей.

Около часа назад мэр также сообщил о взрыве.

В настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога.

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