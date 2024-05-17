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НОВОСТИ

РФ уже взяла под контроль больше территории Украины, чем Киев в ходе контрнаступления — WP

17:12 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России уже взяли под свой контроль в ходе недавних операций больше территории Украины, чем удалось отвоевать Киеву в ходе провального контрнаступления минувшего года. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Россия захватывает больше территории, чем Украина освободила при контрнаступлении 2023 года», — говорится в статье. Этот материал был подготовлен на основании в том числе выводов неправительственных американских экспертов, пристально наблюдающих за ходом военных действий на Украине.

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