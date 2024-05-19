IRNA: Место посадки вертолета президента Ирана пока неизвестно

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Место жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси до сих пор неизвестно. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, место предполагаемой аварии расположено достаточно далеко от населенных пунктов. Спасатели ведут поиск на земле, с воздуха он невозможен из-за тумана и холода. Агентство отмечает, что к бригадам присоединились команды альпинистов, так как президентский вертолет совершил жесткую посадку в гористой местности.



Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери приказал задействовать все силы армии, Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и полиции для поисков вертолета с президентом Эбрахимом Раиси.

«Все возможности и средства армии исламской республики, КСИР и полиции должны быть задействованы для проведения поисково-спасательных работ в районе крушения вертолета президента и его спутников», — приводит слова Багери иранский телеканал IRIB.