Агентство Fars опубликовало фото и видео с места катастрофы вертолета

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство Fars в своем телеграм-канале опубликовало фотографию с места катастрофы вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Нам ней видны несколько людей в военной форме у обломков хвоста вертолета.



Также агентство опубликовало видеокадры, снятые с беспилотника. На них можно увидеть след от удара воздушного судна о склон горы, обломки передней части вертолета и его хвост в лесном массиве.



Ранее в ряде СМИ распространилась фотография якобы с места крушения президентского вертолета, на которой запечатлено, как спасатели тушат горящие обломки. Однако в действительности эта фотография от апреля 2020 года с места крушения учебного самолета, летевшего в сторону Тегерана.





