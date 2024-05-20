Из приграничных районов Харьковской области эвакуированы более 10,5 тыс. жителей

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10,5 тыс. жителей эвакуированы с 10 мая из приграничных районов Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.



«Всего эвакуировано 10 573 человека», — написал он в своем телеграм-канале.



Синегубов уточнил, что людей эвакуируют из Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов.



