Из приграничных районов Харьковской области эвакуированы более 10,5 тыс. жителей
10:40 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Всего эвакуировано 10 573 человека», — написал он в своем телеграм-канале.
Синегубов уточнил, что людей эвакуируют из Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов.
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