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НОВОСТИ

Из приграничных районов Харьковской области эвакуированы более 10,5 тыс. жителей

10:40 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10,5 тыс. жителей эвакуированы с 10 мая из приграничных районов Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

«Всего эвакуировано 10 573 человека», — написал он в своем телеграм-канале.

Синегубов уточнил, что людей эвакуируют из Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов.

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