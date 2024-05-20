Спрос на удобрения в РФ может подняться на 10-20% из-за майских заморозков
11:40 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Заморозки этого года повлияли на урожайность плодовых и ягодных культур в России, что, вероятно, повлечет за собой необходимость дополнительного внесения удобрений для восстановления посевов. При этом речь может идти о калийных и фосфорных удобрениях, которые способствуют ускорению восстановления растений и повышению их устойчивости к стрессовым условиям. Объем потенциального дополнительного спроса на рынке удобрений будет зависеть от масштаба повреждений, но может составить до 10-20% от обычной потребности», — сказал он.
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