Спрос на удобрения в РФ может подняться на 10-20% из-за майских заморозков

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Майские заморозки могут привести к росту внутреннего спроса аграриев на удобрения в России до 10-20% в связи с необходимостью дополнительного их внесения, однако компании удовлетворят его полностью, заявил ТАСС директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.



«Заморозки этого года повлияли на урожайность плодовых и ягодных культур в России, что, вероятно, повлечет за собой необходимость дополнительного внесения удобрений для восстановления посевов. При этом речь может идти о калийных и фосфорных удобрениях, которые способствуют ускорению восстановления растений и повышению их устойчивости к стрессовым условиям. Объем потенциального дополнительного спроса на рынке удобрений будет зависеть от масштаба повреждений, но может составить до 10-20% от обычной потребности», — сказал он.





