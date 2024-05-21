Группа украинских солдат завершила подготовку по обслуживанию F-16 в Нидерландах

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа из 10 украинских солдат завершила подготовку в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.



Как отметили в ведомстве, курс был сфокусирован на обслуживании экипировки пилота, в том числе шлема, кислородной системы, парашютов и спасательного комплекта.



Ранее Нидерланды заявили, что готовы передать Украине как минимум 24 истребителя F-16. Кроме того, страна на данный момент предоставила 11 самолетов для подготовки пилотов в европейском учебном центре в Румынии. Первые истребители должны быть переданы Украине во втором полугодии.



