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НОВОСТИ

На этой неделе США могу объявить о новом пакете помощи Украине

14:40 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США могут объявить о новом пакете помощи Украине на этой неделе. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета Politico.

По ее данным, «позднее на этой неделе может появиться новый пакет [помощи Киеву]». Отмечается также, что «администрация [президента США Джо] Байдена надеется вернуться к прежнему графику объявлений» о выделении боеприпасов и техники из запасов США каждые две недели.

В конце апреля американский президент Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает $61 млрд для Киева. Сразу после подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд. Затем Вашингтон выделил Киеву следующую партию вооружений на сумму $400 млн.

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