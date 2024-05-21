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НОВОСТИ

У ЕС нет планов подталкивать Украину к продлению договора на транзит газа из РФ

15:10 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не намерен просить Украину продлевать договор о транзите российского газа на территорию сообщества, который истекает в конце нынешнего года. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

«Как вы знаете, Украина имеет соглашение о транзите российского газа, которое истекает к концу года. И мы ясно дали понять, что не будем подталкивать Украину к продлению этого соглашения», — сказал он.

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