Европа не сомневается в легитимности Зеленского на посту президента Украины - Стано

15:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не имеет никаких сомнений в легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Украинское общество и главные политические партии не имеют никаких сомнений в том, кто является легитимным президентом. И у нас тоже нет никаких сомнений в том, кто является президентом Украины. Это Зеленский», — сказал он.