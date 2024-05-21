На Московской бирже курс доллара опустился ниже 90 руб
19:00 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 руб. впервые с 1 февраля, свидетельствуют данные валютных торгов. По данным на 18:37 мск, курс доллара опустился на 0,86% и составил 89,97 руб.
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