На Московской бирже курс доллара опустился ниже 90 руб

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 руб. впервые с 1 февраля, свидетельствуют данные валютных торгов. По данным на 18:37 мск, курс доллара опустился на 0,86% и составил 89,97 руб.