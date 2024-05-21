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НОВОСТИ

Установлена дата первого изъятия доходов от активов РФ в банках ЕС

20:15 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая экспроприация доходов от реинвестирования замороженных активов России у банков ЕС произойдет в июле.

«Первые ресурсы будут доступны для поддержки Украины в июле 2024 года с последующими платежами дважды в год», — сообщила Еврокомиссия. Как ранее уточнял Совет ЕС, отдавать 90% доходов от реинвестиции российских активов обязаны все финансовые структуры, на счету которых заморожено более 1 млн евро российских средств.

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