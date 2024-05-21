РФ продолжит сотрудничество с Ираном так, как это было при Раиси - Путин
22:20 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы со своей стороны будем делать все, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе», — заверил глава российского государства. Он отметил, что погибший в авиакатастрофе президент Ирана был человеком слова, надежным партнером, с которым можно было договариваться и быть уверенным, что эти договоренности будут выполнены.
«Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана», — обратился Путин к председателю Госдумы Вячеславу Володину, который отправляется в Иран на траурные мероприятия.
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