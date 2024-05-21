РФ продолжит сотрудничество с Ираном так, как это было при Раиси - Путин

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжать сотрудничество с Тегераном так, как оно велось при президенте республики Эбрахиме Раиси.

«Мы со своей стороны будем делать все, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе», — заверил глава российского государства. Он отметил, что погибший в авиакатастрофе президент Ирана был человеком слова, надежным партнером, с которым можно было договариваться и быть уверенным, что эти договоренности будут выполнены.

«Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана», — обратился Путин к председателю Госдумы Вячеславу Володину, который отправляется в Иран на траурные мероприятия.