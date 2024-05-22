Байден назвал Трампа угрозой для планеты
14:20 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Он [Трамп] представляет угрозу для планеты. Трамп только что сказал людям, что если они дадут ему миллион долларов, то он даст им все, что они захотят», — отметил глава государства.
«Мы прошли долгий путь от того, как Трамп говорил нам в 2016 году, что ему не нужны ничьи деньги. У него было их много. Он [сейчас] настолько отчаялся, что продает экземпляры Библии и золотую обувь», — добавил Байден.
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