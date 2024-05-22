Байден назвал Трампа угрозой для планеты

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский лидер Дональд Трамп представляет угрозу для всей планеты. Такое мнение высказал во вторник нынешний президент США Джо Байден, который выступал на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в Бостоне (штат Массачусетс). Его слова приводит пресс-пул Белого дома.



«Он [Трамп] представляет угрозу для планеты. Трамп только что сказал людям, что если они дадут ему миллион долларов, то он даст им все, что они захотят», — отметил глава государства.



«Мы прошли долгий путь от того, как Трамп говорил нам в 2016 году, что ему не нужны ничьи деньги. У него было их много. Он [сейчас] настолько отчаялся, что продает экземпляры Библии и золотую обувь», — добавил Байден.





