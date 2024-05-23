При первой возможности Башар Асад намерен посетить Иран

11:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сирии Башар Асад намерен при первой возможности посетить Иран для встречи с иранским верховным лидером Али Хаменеи. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с и. о. президента исламской республики Мохаммадом Мохбером.



«Я бы очень хотел находиться рядом с иранским народом в эти дни, встретиться с верховным лидером и лично выразить ему свои соболезнования. В связи с этим я при первой же возможности направлюсь в Иран, чтобы выразить соболезнования и поспособствовать укреплению политических связей между двумя странами», — приводит его слова агентство IRNA.



