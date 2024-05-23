Сбер стал партнером выставки работ Васнецовых в Третьяковской галерее
11:59 23.05.2024
|Фото пресс-службы Сбера
Чтобы выставка стала еще более зрелищной и интерактивной, команда Сбера совместно со Сбермаркетинг Event Lab «оживили» 5 художественных работ при помощи искусственного интеллекта. Пользователи при наведении своего гаджета на произведения смогут увидеть ожившие картины в дополненной реальности.
А почитатели творчества Васнецовых смогут заказать банковские карты с лимитированным дизайном – картинами художников на лицевой стороне: «Царевна-лягушка», «Иван-царевич на Сером Волке», «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (все — Виктор Васнецов), а также «Крым. Вид из Ласточкина гнезда» (Апполинарий Васнецов). Тираж каждого варианта – всего 2000 штук, сообщает пресс-служба банка.
Для удобства людей с ментальными особенностями в ближайшее время будут подготовлены наборы карточек с адаптивным текстом-описанием к картинам. Уникальный проект по преобразованию и адаптации текстовой информации для людей с ментальными особенностями – easy to read – с помощью GigaChat будет запущен впервые в России. Обученная модель сможет стать прикладным инструментом для научных отделов и сотрудников культурных институций при работе с особенными посетителями.
«Третьяковская галерея подготовила уникальную выставку, новый проект галереи расскажет о творчестве Васнецовых, как никто другой: ярко, оригинально и обстоятельно, – отметил вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников. – Сегодняшний день предъявляет новые требования даже, казалось бы, к такому традиционному мероприятию. Людям интересно знакомиться с искусством с помощью новых технологий. Отвечая на этот запрос наши команды создали решение, с помощью которого любой посетитель сможет оживить любимые картины и наблюдать за их героями в динамике. А потом, вдохновившись шедеврами русской живописи, заказать СберКарту с эксклюзивным дизайном – и тогда творчество Васнецовых будет радовать его каждый раз, когда он будет ею расплачиваться. Все это поможет сделать искусство более массовым и понятным каждому».
Как отмечают в Третьяковской галерее, художественная династия Васнецовых внесла значимый вклад в историю отечественного искусства. Мастеров разных поколений, носивших одну фамилию, объединяло стремление к универсализму и синтезу искусств. Их мировоззрение формировалось на принципах гуманизма и христианской этики, интересе к литературе, философии, политике, науке и религии. Васнецовы поднимали в своём творчестве вечные темы, побуждая зрителей к постижению истиной красоты и гармонии.
К выставке подготовлена культурно-просветительская программа для взрослой, детской и семейной аудитории. Экспозиция приурочена к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова и к 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова.
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