В Ярославле пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом 1 млрд руб.
12:10 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Задержаны двое жителей г. Ярославля, которые за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, используя расчетные счета подконтрольных фирм. <…> По имеющимся данным, в период с 2019 по 2022 год соучастниками совершены незаконные банковские операции на сумму не менее 1 млрд рублей», — написала Волк в своем телеграм-канале.
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