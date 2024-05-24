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В Ярославле пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом 1 млрд руб.

12:10 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции в Ярославле задержали двух местных жителей, которые занимались незаконной банковской деятельностью, с 2019 по 2022 год они совершили операции на сумму не менее 1 млрд рублей. О этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержаны двое жителей г. Ярославля, которые за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, используя расчетные счета подконтрольных фирм. <…> По имеющимся данным, в период с 2019 по 2022 год соучастниками совершены незаконные банковские операции на сумму не менее 1 млрд рублей», — написала Волк в своем телеграм-канале.


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