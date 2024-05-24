Польские фермеры перекрыли столичные дороги, начав очередную акцию протеста
13:20 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, утром несколько десятков тракторов и других сельхозмашин перекрыли участки дорог в районе городов Миньск-Мазовецкий, Закрент и Калушин. Прибывшие на место полицейские не мешают участникам акции и рекомендуют остальным водителям варианты объезда перекрытых участков.
Организаторы акции обещают завершить ее в 18:30 по местному времени (19:30 мск).
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