Польские фермеры перекрыли столичные дороги, начав очередную акцию протеста

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские фермеры начали очередную акцию протеста в столичном Мазовецком воеводстве. Об этом сообщил новостной портал interia.pl.



По его данным, утром несколько десятков тракторов и других сельхозмашин перекрыли участки дорог в районе городов Миньск-Мазовецкий, Закрент и Калушин. Прибывшие на место полицейские не мешают участникам акции и рекомендуют остальным водителям варианты объезда перекрытых участков.



Организаторы акции обещают завершить ее в 18:30 по местному времени (19:30 мск).





