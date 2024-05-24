Западные страны не должены отправлять свои войска на Украину - глава МИД Польши
13:30 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы не должны сражаться [на Украине, направляя туда] своих солдат. Нам нужно лишь обеспечить финансирование и оружие украинцам, которые выполняют свой долг», — приводит слова польского дипломата агентство PAP. Прежде Сикорский высоко оценивал и одобрял инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона по возможной отправке сухопутных войск стран Запада на Украину.
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