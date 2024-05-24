Западные страны не должены отправлять свои войска на Украину - глава МИД Польши

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные союзники Киева не должны отправлять свои войска на Украину. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на Лондонской конференции по безопасности (London Defence Conference).



«Мы не должны сражаться [на Украине, направляя туда] своих солдат. Нам нужно лишь обеспечить финансирование и оружие украинцам, которые выполняют свой долг», — приводит слова польского дипломата агентство PAP. Прежде Сикорский высоко оценивал и одобрял инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона по возможной отправке сухопутных войск стран Запада на Украину.



