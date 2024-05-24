Из-за забастовки деспечеров парижский аэропорт отменит 70% рейсов

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парижский аэропорт Орли в предстоящие выходные дни отменит 70% всех рейсов. Об этом сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на администрацию аэропорта.



Отмечается, что авиадиспетчеры проведут забастовку с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда.



Как ранее сообщил Национальный институт статистики Insee, рост цен на продовольствие только за период с января 2022 года по август 2023 года достиг во Франции 17,9%. Особенно выросли цены на хлеб, молоко и мясо.



