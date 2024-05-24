Новый Шенгенский пограничный кодекс утвержден Советом ЕС
17:00 24.05.2024 Источник: Интерфакс
Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил новый Шенгенский пограничный кодекс - свод правил Евросоюза, регулирующих управление внутренними и внешними границами, а также пограничный контроль лиц.
"Путешествие по Шенгенской зоне без контроля на границах - это одно из главных достижений ЕС. Сегодняшним голосованием мы дали государствам-членам необходимые инструменты, чтобы сохранить такие перемещения без границ внутри Шенгенского пространства, обеспечивая при этом безопасность внешних границ, борясь с нелегальной миграцией и рисками для общественного здравоохранения", - заявила министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аннелис Верлинден.
Как отмечается в коммюнике совета, эта "реформа играет важную роль в повышении устойчивости Шенгенской зоны к нынешним и будущим кризисам на ее внешних границах".
НОВОСТИ
- 17:40 24.05.2024
- Трактовку Reuters об условиях участия РФ в мирных переговорах по Украине Песков отверг
- 17:15 24.05.2024
- Международный суд ООН выпустил постановление, адресованное Израилю
- 16:29 24.05.2024
- Паритетное софинансирование и налоговые льготы поддержат культуру долгосрочных сбережений
- 16:04 24.05.2024
- Министр экономики Италии сказал, что использование прибыли от активов РФ имеет в ЕС "технические осложнения"
- 15:45 24.05.2024
- Сбер и Работа.ру выяснили, сколько россиян хотели бы видеть своих детей предпринимателями
- 15:45 24.05.2024
- На заседание Совета глав правительств стран СНГ премьер Армении не приехал
- 14:30 24.05.2024
- Из-за забастовки деспечеров парижский аэропорт отменит 70% рейсов
- 14:20 24.05.2024
- В Ирак вернулись конфискованные в Женеве артефакты эпохи Древней Месопотамии
- 14:10 24.05.2024
- Чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет во Франции
- 13:30 24.05.2024
- Западные страны не должены отправлять свои войска на Украину - глава МИД Польши
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать