Новый Шенгенский пограничный кодекс утвержден Советом ЕС

17:00 Источник: Интерфакс

Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил новый Шенгенский пограничный кодекс - свод правил Евросоюза, регулирующих управление внутренними и внешними границами, а также пограничный контроль лиц.

"Путешествие по Шенгенской зоне без контроля на границах - это одно из главных достижений ЕС. Сегодняшним голосованием мы дали государствам-членам необходимые инструменты, чтобы сохранить такие перемещения без границ внутри Шенгенского пространства, обеспечивая при этом безопасность внешних границ, борясь с нелегальной миграцией и рисками для общественного здравоохранения", - заявила министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аннелис Верлинден.

Как отмечается в коммюнике совета, эта "реформа играет важную роль в повышении устойчивости Шенгенской зоны к нынешним и будущим кризисам на ее внешних границах".