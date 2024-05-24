Россия готова к переговорам по Украине, исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле - Путин
18:20 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова к переговорам по Украине, но возвращаться к ним следует только исходя из сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам российско-белорусских переговоров.
«Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы», — сказал он.
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