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Путин назвал одну из целей конференции по Украине в Женеве

18:45 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цель конференции в Женеве по Украине — подтвердить легитимность Владимира Зеленского, но это пиаровский шаг не имеет юридического значения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко после переговоров двух лидеров.

«Думаю, что одна из целей конференции в Женеве, которая анонсирована, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего, — сказал Путин. — Но вот эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов».

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