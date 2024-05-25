0
0
165
НОВОСТИ

От Норвегии до Польши на границе будет создана «стена дронов»

22:50 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша, Финляндия, Норвегия и страны Балтии договорились создать «стену дронов» для защиты границ с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

«Это совершенно новая вещь — стена дронов, простирающаяся от Норвегии до Польши. Цель состоит в том, чтобы использовать дроны и другие технологии для защиты наших границ <…> от провокаций со стороны недружественных стран и для предотвращения контрабанды», — приводит портал национального литовского радио LRT слова Билотайте. Чтобы создать такую «стену дронов», страны будут использовать БПЛА для наблюдения за своей приграничной территорией, а также системы борьбы с беспилотниками.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:36 24.05.2024
Министр обороны КНР проведет переговоры с главой Пентагона в Сингапуре
0
252
21:00 24.05.2024
Туск заявил о намерении властей Польши открыть КПП «Бобровники» на границе с Белоруссией
0
303
20:45 24.05.2024
28 командиров ВСУ попали под расследование из-за провала на харьковском направлении
0
325
18:45 24.05.2024
Путин назвал одну из целей конференции по Украине в Женеве
0
455
18:30 24.05.2024
Путин и Лукашенко высказались по теме катастрофы, в которой погиб президент Ирана
0
515
18:20 24.05.2024
Россия готова к переговорам по Украине, исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле - Путин
0
501
18:05 24.05.2024
В ядерных учениях РФ и Белоруссии нет ничего необычного, НАТО проводит такие же - Путин
0
405
17:40 24.05.2024
Трактовку Reuters об условиях участия РФ в мирных переговорах по Украине Песков отверг
0
437
17:15 24.05.2024
Международный суд ООН выпустил постановление, адресованное Израилю
0
428
17:00 24.05.2024
Новый Шенгенский пограничный кодекс утвержден Советом ЕС
0
480

Возврат к списку