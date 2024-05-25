От Норвегии до Польши на границе будет создана «стена дронов»

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша, Финляндия, Норвегия и страны Балтии договорились создать «стену дронов» для защиты границ с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

«Это совершенно новая вещь — стена дронов, простирающаяся от Норвегии до Польши. Цель состоит в том, чтобы использовать дроны и другие технологии для защиты наших границ <…> от провокаций со стороны недружественных стран и для предотвращения контрабанды», — приводит портал национального литовского радио LRT слова Билотайте. Чтобы создать такую «стену дронов», страны будут использовать БПЛА для наблюдения за своей приграничной территорией, а также системы борьбы с беспилотниками.