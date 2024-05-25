Зеленский о своей вероятной нелегитимности: Меня это несильно беспокоит

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая, когда официально истек срок его полномочий.

«Меня это несильно беспокоит», — сказал он в интервью представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана, которое опубликовано на YouTube-канале казахстанского издания «Орда».

Зеленский порекомендовал обратиться к законам и Конституции Украины для ответа на этот вопрос, однако так и не пояснил, к каким статьям он апеллирует.