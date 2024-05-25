Двое мужчин с боем прорвались через границу из Украины в Румынию

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое мужчин напали на сотрудника Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), который попытался помешать их побегу из страны. Они отобрали у него оружие и сбежали в Румынию, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

По его словам, погранотряд отреагировал на срабатывание сигнальной мины и обнаружил двух мужчин вблизи границы Украины с Румынией. Тогда пограничник совершил два предупредительных выстрела в воздух. «Однако вместо того чтобы остановиться, нарушители напали на пограничника и отобрали у него пистолет „Форт-12Р“. Во время побега нарушители произвели пять выстрелов в сторону пограничника, но, к счастью, не попали», — написал журналист в своем телеграм-канале.