0
0
1
НОВОСТИ

Двое мужчин с боем прорвались через границу из Украины в Румынию

13:40 25.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое мужчин напали на сотрудника Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), который попытался помешать их побегу из страны. Они отобрали у него оружие и сбежали в Румынию, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

По его словам, погранотряд отреагировал на срабатывание сигнальной мины и обнаружил двух мужчин вблизи границы Украины с Румынией. Тогда пограничник совершил два предупредительных выстрела в воздух. «Однако вместо того чтобы остановиться, нарушители напали на пограничника и отобрали у него пистолет „Форт-12Р“. Во время побега нарушители произвели пять выстрелов в сторону пограничника, но, к счастью, не попали», — написал журналист в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
3458
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
3774
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
3336
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
3493
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
3435
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
3466
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
3433
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
3442
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
3377
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
3382

Возврат к списку