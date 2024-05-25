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Силуанов заявил, что России есть чем ответить на конфискацию Западом доходов от активов

14:10 25.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия даст аналогичный ответ в случае незаконного использования ее активов западными странами, у нее для этого есть ресурсы. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Теперь они говорят следующее: „Ну ладно, золотовалютные резервы мы пока не забираем, не трогаем, но доходы от их использования будем направлять на цели, которые мы определяем“. У нас то же самое есть, все возможности. У нас есть замороженные деньги на счетах „С“, у нас есть активы — мы тоже получаем доходы. Будет решение — мы аналогично поступим, зеркально. Поэтому ответ у нас есть», — дополнил министр.

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