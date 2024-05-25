Силуанов заявил, что России есть чем ответить на конфискацию Западом доходов от активов
14:10 25.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Теперь они говорят следующее: „Ну ладно, золотовалютные резервы мы пока не забираем, не трогаем, но доходы от их использования будем направлять на цели, которые мы определяем“. У нас то же самое есть, все возможности. У нас есть замороженные деньги на счетах „С“, у нас есть активы — мы тоже получаем доходы. Будет решение — мы аналогично поступим, зеркально. Поэтому ответ у нас есть», — дополнил министр.
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